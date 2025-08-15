Nuevo análisis de sangre detecta el cáncer de ovario en fases iniciales

COLORADO, 15 de agosto de 2025 (WAM) – Un análisis de sangre experimental ha logrado detectar cáncer de ovario en fase temprana en pacientes con síntomas inespecíficos que probablemente serían diagnosticados erróneamente con los métodos actuales, según un nuevo informe de investigadores.

En la actualidad no existen pruebas de sangre fiables para estas pacientes, y los exámenes invasivos disponibles suelen pasar por alto los tumores ováricos en fases iniciales, señalaron los autores en la revista Cancer Research Communications.

Mediante herramientas de aprendizaje automático, los investigadores identificaron múltiples biomarcadores —procedentes de una amplia gama de moléculas y procesos del organismo— que pueden combinarse en una única prueba capaz de detectar todos los subtipos de la enfermedad, en cualquier estadio.

Probado en un gran centro médico con muestras de sangre de casi 400 mujeres con posibles síntomas de cáncer de ovario, el test tuvo una precisión del 92% para identificar a las pacientes con la enfermedad en cualquier estadio y del 88% para las que se encontraban en fases I o II, según el informe.

Oriana Papin-Zoghbi, directora ejecutiva de la empresa que desarrolla la prueba —AOA Dx, con sede en Denver, Colorado—, afirmó que los resultados muestran su potencial para “tomar decisiones más rápidas y fundamentadas para las mujeres que necesitan claridad urgente durante un proceso de diagnóstico difícil”.

El cáncer de ovario es la quinta causa de muerte por cáncer entre mujeres, en gran parte debido a los retrasos en el diagnóstico hasta que la enfermedad se ha diseminado por el organismo, momento en el que resulta más difícil de tratar.

Más del 90% de las pacientes con cáncer de ovario en fase inicial presentan síntomas que pueden confundirse con afecciones benignas, como hinchazón, dolor abdominal o problemas digestivos.