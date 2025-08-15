El presidente de EAU y los vicepresidentes felicitan a varios líderes mundiales en sus días de Independencia, Liberación y Fiesta Nacional

ABU DABI, 15 de agosto de 2025 (WAM) – El presidente, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió mensajes de felicitación a la presidenta Droupadi Murmu, de la República de la India, y al presidente Denis Sassou Nguesso, de la República del Congo, con motivo del Día de la Independencia de sus respectivos países.
Asimismo, el presidente de Emiratos Árabes Unidos remitió un mensaje de felicitación al presidente Lee Jae Myung, de la República de Corea, con motivo del Día de la Liberación de su país, y al príncipe Hans-Adam II de Liechtenstein, con ocasión de la Fiesta Nacional.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái; y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares a la presidenta Murmu, al presidente Nguesso, al presidente Lee y al príncipe Hans-Adam II.
Mohammed bin Rashid y Mansour bin Zayed también transmitieron felicitaciones a Narendra Modi, primer ministro de la India; Anatole Collinet Makosso, primer ministro del Congo; Kim Min-seok, primer ministro de Corea; y Brigitte Haas, primera ministra de Liechtenstein, con motivo de estas celebraciones.