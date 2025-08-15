Líderes de EAU felicitan a la presidenta de la India por el Día de la Independencia

ABU DABI, 15 de agosto de 2025 (WAM) – El presidente, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a la presidenta de la República de la India, Droupadi Murmu, con motivo del Día de la Independencia de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares a la presidenta Droupadi Murmu y al primer ministro Narendra Modi con motivo de la celebración.