EAU realizan el 72.º lanzamiento aéreo de ayuda sobre la Franja de Gaza

ABU DABI, 15 de agosto de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos ha continuado con su apoyo humanitario al pueblo palestino en la Franja de Gaza, llevando a cabo el 72.º lanzamiento aéreo de ayuda en el marco de la Operación Pájaros de la Bondad, parte de la Operación Chivalrous Knight 3, en cooperación con Jordania y con la participación de Alemania, Italia, Bélgica, Francia y Singapur.

El envío incluía cantidades de alimentos esenciales, preparados con el apoyo de instituciones y entidades benéficas radicadas en Emiratos, para ayudar a cubrir las necesidades de la población en medio de las difíciles condiciones humanitarias en la Franja.

Con la conclusión de esta operación, el volumen total de ayuda entregada por vía aérea superó las 3.972 toneladas de diversos artículos de socorro, incluidos alimentos y suministros básicos, lo que refuerza el firme compromiso de Emiratos con el pueblo palestino y con el fortalecimiento de su resiliencia.

Estas iniciativas ponen de relieve el papel de liderazgo de Emiratos Árabes Unidos en la labor humanitaria internacional, al movilizar esfuerzos regionales e internacionales y promover una cultura de solidaridad para aliviar el sufrimiento de las poblaciones afectadas en zonas de crisis.