EAU expresan su solidaridad con Pakistán y trasladan sus condolencias por las víctimas del accidente de un helicóptero de rescate

ABU DABI, 15 de agosto de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos expresó sus más sinceras condolencias y su solidaridad con la República Islámica de Pakistán por las víctimas de las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias en el norte del país, que causaron decenas de muertos y cuantiosos daños materiales.

Emiratos también trasladó sus condolencias por las víctimas del accidente de un helicóptero durante una misión de rescate, que se saldó con la muerte de varios miembros de la tripulación.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores expresó sus condolencias y su pésame a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo de Pakistán por estas tragedias, y transmitió sus deseos de una pronta recuperación a todos los heridos.