Al Wakrah gana la Copa del Presidente de EAU para caballos árabes de pura sangre en España

MADRID, 16 de agosto de 2025 (WAM) – El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, continúa impulsando el éxito internacional de las carreras de caballos árabes de pura sangre, después de que Al Wakrah, propiedad y cría de Al Shaqab Racing, se impusiera en la etapa española de la Copa del Presidente de EAU para caballos árabes de pura sangre.

La carrera se disputó el viernes 15 de agosto de 2025 en el histórico hipódromo de San Sebastián, en el País Vasco, y constituyó la novena cita de la 32.ª edición de esta prestigiosa competición.

La etapa española contó con una afluencia destacada de más de 12.000 espectadores, consolidando aún más el estatus de la Copa como una de las pruebas más prestigiosas y reconocidas del mundo en el ámbito de las carreras de caballos árabes. Este éxito refleja las directrices y el generoso apoyo del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, cuya visión ha impulsado una transformación histórica que ha situado a los caballos árabes de pura sangre en las más altas plataformas internacionales.

Al Wakrah (TM Fred Texas x Majida por Majd Al Arab), una yegua de siete años, firmó una actuación excepcional bajo la preparación de Jean de Mieulle y la monta experta de Olivier d’Andigné, asegurando la victoria en la carrera del Grupo 3, dotada con 200.000 euros, sobre 1.600 metros —la prueba para caballos árabes con mayor premio jamás disputada en España—.

Con una táctica paciente, Al Wakrah se mantuvo detrás de las líderes hasta los últimos 400 metros, cuando lanzó una potente aceleración en la recta final para imponerse con claridad, deteniendo el crono en 1:42,67 minutos. La victoria supuso su noveno triunfo en la competición, confirmando su calidad en el escenario internacional.

El segundo puesto fue para Lino (AF Albahar x Azza por Kerbela), mientras que Extra Time (Valiant Boy x Sand Witchh por Burning Sand) se clasificó tercero, completando un concurso de gran nivel en el que participaron algunos de los mejores caballos árabes europeos de cuatro años en adelante.

Los ganadores fueron coronados en presencia de Ibrahim Ali Al Nuaimi, encargado de negocios de la Embajada de EAU en España; Faisal Al Rahmani, secretario general del Comité Superior Organizador de la Copa del Presidente de EAU; y Eneko Goia, alcalde de San Sebastián.

En la ocasión, Faisal Al Rahmani declaró: “Estamos orgullosos del extraordinario éxito del debut en España de la Copa del Presidente de EAU, que alcanzó grandes resultados tanto en la calidad de la participación como en la impresionante asistencia de más de 12.000 espectadores. Este hito histórico refleja la visión y la orientación del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, encaminadas a situar las carreras de caballos árabes de pura sangre entre las principales competiciones internacionales del mundo.

La etapa española ha reforzado el papel de la Copa como un atractivo global para la industria del caballo árabe, impulsando el desarrollo, la sostenibilidad y la preservación de la noble herencia de la raza, al tiempo que potencia su cría y propiedad a escala internacional”.