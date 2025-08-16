Equipo de rescate de EAU intensifica las operaciones para extinguir los incendios forestales en Albania

TIRANA, 16 de agosto de 2025 (WAM) – El equipo de rescate de Emiratos Árabes Unidos continúa, por quinto día consecutivo, sus esfuerzos para extinguir los incendios forestales que arrasan varias zonas de Albania, en coordinación con las autoridades locales.

El equipo está intensificando las operaciones sobre el terreno, llevadas a cabo bajo las directrices del presidente de EAU, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, utilizando equipos de última generación para vigilar los focos, garantizar su control y evitar que se reaviven, pese a los retos que suponen las altas temperaturas y el terreno escarpado.

Las operaciones de extinción comenzaron el pasado lunes con la llegada de aeronaves conjuntas y del equipo especializado. En los últimos días, se han realizado 15 salidas aéreas, en las que se descargaron más de 600.000 kilos de agua sobre distintas zonas afectadas por el fuego. Estos esfuerzos han contribuido a limitar la propagación de las llamas e impedir que alcanzaran áreas pobladas.