EAU condenan el atentado terrorista en el norte de Pakistán

ABU DABI, 16 de agosto de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos condenó en los términos más enérgicos el atentado terrorista contra una comisaría de policía en Peshawar, en el norte de Pakistán, que causó varias muertes y heridos entre los agentes.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reafirmó la firme condena de Emiratos a estos actos criminales y su rechazo permanente a todas las formas de violencia y terrorismo que buscan socavar la seguridad y la estabilidad.

El ministerio expresó sus más sinceras condolencias y su solidaridad a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo de la República Islámica de Pakistán por este atroz y cobarde ataque, además de transmitir sus deseos de una pronta recuperación a todos los heridos.