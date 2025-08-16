EAU celebran la Cumbre de Alaska organizada por el presidente Donald Trump

ABU DABI, 16 de agosto de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos celebró la cumbre celebrada en Alaska entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Vladímir Putin, presidente de Rusia, y expresó su reconocimiento a los esfuerzos de Trump por promover el diálogo y avanzar en soluciones pacíficas. Emiratos considera la cumbre un paso importante hacia el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y hacia la creación de un clima de confianza en Europa.

El Ministerio de Asuntos Exteriores elogió este encuentro histórico y subrayó que el diálogo constructivo sigue siendo el medio más eficaz para reducir diferencias y resolver disputas. El ministerio recalcó además que los esfuerzos conjuntos de ambos presidentes para poner fin a la crisis en Ucrania representan una fuente de esperanza para avanzar en la paz y la estabilidad mundiales.