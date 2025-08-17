La Gran Mezquita Sheikh Zayed de Abu Dabi recibe a más de 4,3 millones de visitantes en el primer semestre de 2025

ABU DABI, 17 de agosto de 2025 (WAM) – El Centro de la Gran Mezquita Sheikh Zayed de Abu Dabi registró un notable aumento en el número de visitantes durante la primera mitad de 2025, con un total de 4.346.831 personas, lo que supone un crecimiento del 5% en comparación con el mismo periodo de 2024, consolidando la posición de la mezquita como un destacado destino religioso y cultural en la escena mundial.

El recuento incluyó a 1.948.482 fieles y huéspedes en ayuno, 2.355.165 visitantes de distintas nacionalidades y 43.184 usuarios de la pista de atletismo de la mezquita. Durante los rezos de los viernes se congregaron 127.672 fieles; en las oraciones diarias, 346.671; y durante el mes sagrado de Ramadán y la festividad de Eid al-Fitr, 575.372.

La mayor afluencia se registró la 27.ª noche de Ramadán (25 de marzo de 2025), con 72.710 fieles, entre ellos 11.483 para las oraciones de Tarawih y 61.050 para las de Tahajjud, en un ambiente de serenidad y recogimiento espiritual.

En el marco de la iniciativa “Nuestros Huéspedes en Ayuno”, el Centro colaboró con la fundación Erth Zayed Philanthropies y su socio estratégico, el hotel Erth, para distribuir comidas de Iftar y Suhoor. El hotel preparó cerca de 2,6 millones de comidas, de las cuales 898.767 fueron distribuidas en la Gran Mezquita Sheikh Zayed de Abu Dabi, 442.345 en la Gran Mezquita Sheikh Khalifa bin Zayed de Al Ain, 1.160.000 en ciudades obreras de Abu Dabi y 105.935 en distintas zonas del emirato.

Durante la festividad de Eid al-Adha, la mezquita recibió a 96.497 visitantes, incluidos 41.385 fieles —12.740 de ellos para la oración del Eid—, 54.751 turistas y 361 usuarios de la pista de atletismo. En total, 988.411 vehículos utilizaron las instalaciones de aparcamiento de la mezquita.

Según las estadísticas del Centro, el 82% de los visitantes procedía del extranjero, mientras que el 18% eran ciudadanos y residentes de Emiratos, lo que refleja la creciente relevancia de la mezquita como referente global del turismo cultural. Por regiones, Asia representó el 49% de los visitantes, seguida de Europa (35%), Norteamérica (10%), África (3%), Sudamérica (2%) y Australia (1%). Los principales países emisores fueron India (20%), China (9%), Rusia (8%), Estados Unidos (7%) y Alemania (4%), seguidos de Francia, Reino Unido, Italia, Filipinas y Polonia, cada uno con el 3%.

Los especialistas del Centro realizaron 2.363 visitas culturales guiadas, acercando a los huéspedes el mensaje de paz, tolerancia y diálogo intercultural de la mezquita. Asimismo, se recibieron 826 reservas de delegaciones oficiales, entre ellas 196 de alto nivel, con visitas de 6 jefes de Estado, 1 vicepresidente, 6 primeros ministros, 4 presidentes de parlamentos, 1 vicepresidente parlamentario, 3 gobernadores, 4 jeques y príncipes, 44 ministros, 16 viceministros, 25 embajadores y cónsules, 52 delegaciones militares y 34 delegaciones de diversas entidades oficiales.

Para mejorar la experiencia de los visitantes, el Centro puso a disposición más de 70 vehículos eléctricos para trasladar a los fieles desde los aparcamientos hasta las salas de oración, con prioridad para personas mayores y con discapacidad. También se instalaron más de 3.515 asientos y se habilitaron 50 sillas de ruedas.

El Centro siguió ampliando su oferta con experiencias innovadoras como visitas culturales públicas, recorridos “Unseen Glimpses” en vehículos eléctricos, el zoco Souq Al Jami’, la pista de atletismo y los recorridos culturales nocturnos (Sura Tour) disponibles las 24 horas. Esta última experiencia fue diseñada especialmente para pasajeros en tránsito y visitantes con tiempo limitado en Abu Dabi.

Además, el Centro ofrece “El-Delleel”, un dispositivo multimedia que proporciona visitas culturales virtuales en 14 idiomas, entre ellos un recorrido en lengua de signos para personas con discapacidad auditiva y visitas adaptadas para niños, garantizando así una experiencia inclusiva y enriquecedora para todos los públicos.