Líderes de EAU felicitan al presidente de Gabón por el Día de la Independencia

ABU DABI, 17 de agosto de 2025 (WAM) – El presidente, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente Brice Oligui Nguema, de la República de Gabón, con motivo del Día de la Independencia de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares al presidente Brice Oligui Nguema.