EAU ofrecen un verano excepcional con turismo seguro y de alta calidad

ABU DABI, 17 de agosto de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos vive una temporada turística de verano destacada, que atrae a residentes y visitantes de todo el mundo con una amplia variedad de festivales y eventos culturales, patrimoniales y de entretenimiento.

Este auge se desarrolla en un entorno de seguridad, estabilidad, tolerancia y apertura a diversas culturas y pueblos.

El país ha logrado superar los desafíos del clima cálido, transformando el turismo de verano en una temporada próspera que atrae a un gran número de visitantes. Este éxito se apoya en grandes campañas promocionales, atractivas ofertas hoteleras, temporadas de descuentos y eventos de ocio en interiores de gran escala, respaldados por infraestructuras de primer nivel.

Datos preliminares indican un notable aumento en la ocupación hotelera en todo el país durante la temporada actual, que osciló entre el 60% y el 70% en julio y la primera quincena de agosto.

El jeque doctor Saeed bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan afirmó que Emiratos está viviendo una temporada de verano excepcional, lo que refuerza su posición como destino global que combina modernidad, comodidad y seguridad, gracias a un entorno plenamente integrado que garantiza turismo de alta calidad, infraestructuras inteligentes y una organización minuciosa.

Añadió que estos logros son fruto de la visión de la dirección del país, encabezada por el presidente, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que trabaja para consolidar a Emiratos como una nación próspera y segura, que apuesta por la innovación en todos los sectores y sitúa a las personas en el centro de sus prioridades mediante inversiones en calidad de vida y estabilidad social.

Este verano, los Emiratos acogen una amplia variedad de actividades culturales y de ocio en sus distintos emiratos, incluidos festivales de temporada, promociones comerciales, actividades familiares e iniciativas turísticas dirigidas a visitantes de la región y del mundo. Ciudades como Abu Dabi, Dubái y Sharjah se han consolidado como destinos de referencia, ofreciendo un equilibrio entre tradición y modernidad.

Lo que distingue la experiencia en Emiratos no es solo la diversidad de opciones turísticas, sino también la seguridad y estabilidad que el país garantiza las 24 horas del día. Emiratos sigue ocupando posiciones destacadas en los índices internacionales de seguridad personal, protección comunitaria y calidad de los servicios públicos, lo que proporciona a los visitantes una sensación constante de confianza y tranquilidad durante toda su estancia.

El jeque doctor Saeed bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan subrayó que la seguridad es un factor central para hacer de Emiratos un destino preferente para familias, donde residentes y visitantes disfrutan de espacios públicos, vida nocturna y viajes fluidos entre ciudades en un entorno tolerante, culturalmente abierto y respetuoso.

Destacó también que la imagen positiva del turismo de verano en Emiratos está estrechamente vinculada a la estrategia nacional de desarrollo sostenible en el sector, que incluye la adopción de infraestructuras inteligentes para mejorar la experiencia de los visitantes desde su llegada hasta su partida. Estos avances reflejan la visión estratégica del país, que combina desarrollo económico, estabilidad social y bienestar humano.

Este verano, Emiratos ha puesto un énfasis especial en atraer turismo familiar y vinculado a grandes eventos, con una amplia programación de festivales y actividades en todo el territorio.

Abu Dabi acogió diversos eventos patrimoniales, como la 21.ª edición del Festival de Dátiles de Liwa, que recibió unos 144.685 visitantes, y el Festival de la Carrera Histórica de Dalma, además de competiciones deportivas internacionales como el 6.º Campeonato Mundial Juvenil de la IMMAF, con la participación de más de 1.000 atletas de 60 países.

Dubái celebra actualmente el Dubai Summer Surprises hasta el 31 de agosto, con una atractiva combinación de compras, sorteos, premios, espectáculos y actividades culturales para residentes y visitantes de todas las edades y nacionalidades.

Sharjah, por su parte, impulsa con el Sharjah Summer Promotions la actividad turística y comercial del emirato, al tiempo que ofrece a los consumidores una experiencia de compras única.