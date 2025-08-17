Equipo de rescate de EAU continúa los esfuerzos para extinguir los incendios forestales en Albania

TIRANA, 17 de agosto de 2025 (WAM) – El equipo de rescate de Emiratos Árabes Unidos prosigue sus esfuerzos para extinguir los incendios forestales en varias zonas de la República de Albania, en coordinación con las autoridades competentes. Esta labor forma parte del apoyo constante de Emiratos a las misiones humanitarias internacionales y de su compromiso con reforzar la capacidad de respuesta rápida ante desastres naturales en todo el mundo, reflejando un enfoque humanitario profundamente arraigado en la solidaridad y la cooperación internacional.

El equipo ha intensificado sus operaciones sobre el terreno, llevadas a cabo bajo las directrices del presidente de EAU, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, utilizando los equipos más modernos para garantizar el control de los incendios y evitar su reaparición.

Emiratos inició sus operaciones de extinción el pasado lunes con la llegada de aeronaves conjuntas y un equipo especializado, que en los últimos días ha realizado decenas de salidas aéreas en las que se lanzaron miles de kilos de agua.

Los incendios forestales comenzaron el 5 de agosto de 2025 y se propagaron debido a las intensas olas de calor, la prolongada sequía y los fuertes vientos.