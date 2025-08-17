EAU expresan su solidaridad con Argelia y trasladan sus condolencias por las víctimas del accidente de autobús

ABU DABI, 17 de agosto de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos expresó su solidaridad con la República Argelina Democrática y Popular y trasladó sus más sinceras condolencias por las víctimas del accidente de un autobús de pasajeros en la capital, Argel, que causó decenas de muertos y heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores transmitió sus condolencias y su pésame a las familias de las víctimas, así como a la República Argelina Democrática y Popular y al hermano pueblo argelino, además de sus deseos de una pronta recuperación para todos los heridos.