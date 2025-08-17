La IA impulsa el mantenimiento ferroviario y refuerza el modelo de innovación operativa de Dubái

DUBÁI, 17 de agosto de 2025 (WAM) – El Sistema Automatizado de Inspección de Infraestructura Ferroviaria (ARIIS), puesto en marcha por la Autoridad de Carreteras y Transportes de Dubái (RTA), constituye un modelo práctico de aplicación de las últimas tecnologías de inteligencia artificial en el sector del transporte. Su objetivo es aumentar la eficiencia del mantenimiento operativo y mejorar los estándares de seguridad, reduciendo al mismo tiempo la dependencia de las inspecciones tradicionales que hasta ahora requerían un consumo significativo de tiempo y recursos.

Esta tecnología innovadora supone un avance importante en el mantenimiento operativo del metro de Dubái y se enmarca en la visión de la ciudad de convertirse en referente mundial en inteligencia artificial e infraestructuras sostenibles. El ARIIS, una sofisticada plataforma robótica equipada con sensores de última generación, láseres y cámaras 3D, inspecciona de manera autónoma las vías y la infraestructura crítica sin interrumpir las operaciones del metro. La iniciativa refleja el compromiso del Metro de Dubái con la seguridad, la eficiencia y la fiabilidad a través de tecnologías inteligentes pioneras.

La solución de inspección robótica basada en IA permite aplicar estrategias de mantenimiento preventivo mediante diagnósticos avanzados, lo que contribuye a prolongar la vida útil de la infraestructura y a reducir los costes de mantenimiento periódico hasta en un 25%. El análisis de datos en tiempo real favorece además decisiones de mantenimiento más precisas e informadas, mejorando la eficiencia de la gestión de recursos en un 40% y minimizando intervenciones innecesarias.

Desde su implementación, el ARIIS ha logrado reducir en un 75% el tiempo requerido para las inspecciones periódicas, lo que equivale a un ahorro cercano a 1.700 horas de trabajo humano, y ha recortado en un 70% las operaciones de inspección tradicionales. También ha mejorado en un 40% la capacidad de evaluación del estado de la infraestructura, acelerando los procedimientos de mantenimiento, reduciendo las intervenciones de emergencia y reforzando la fiabilidad de toda la red de metro.

La RTA señaló que el sistema se está introduciendo de forma gradual en determinadas líneas del metro y que existe un plan integral para extenderlo a todas las rutas una vez completada su evaluación técnica y operativa.

La Autoridad reveló además que estudia la posibilidad de aplicar el ARIIS —o tecnologías similares— a otros modos de transporte, como el tranvía, en función de la naturaleza de su infraestructura y de sus necesidades operativas.

El sistema recopila datos detallados sobre el estado de las vías, grietas, desgaste y desviaciones, que luego se analizan mediante algoritmos de inteligencia artificial para favorecer un mantenimiento predictivo basado en datos. Este enfoque mejora la sostenibilidad de la infraestructura y prolonga su vida útil.

Todas las inspecciones se realizan de acuerdo con los más altos estándares de seguridad laboral, en coordinación con el centro de control y programadas en franjas nocturnas de mantenimiento para minimizar el impacto en las operaciones del metro y en el servicio a los pasajeros. Gracias a esta tecnología inteligente, las inspecciones son ahora más rápidas y precisas, sin necesidad de suspender o retrasar el servicio.