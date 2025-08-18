EAU conmemoran el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y reafirman su apoyo a los más vulnerables

ABU DABI, 18 de agosto de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos conmemorará mañana el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, reiterando su papel fundamental en el suministro de ayuda oportuna a las poblaciones afectadas por crisis en todo el mundo. A mediados de 2024, la ayuda exterior del país había beneficiado a más de mil millones de personas, con un valor superior a 368.000 millones de dirhams.

La conmemoración de este año coincide con el liderazgo de Emiratos en los esfuerzos internacionales de apoyo a las víctimas de guerras y conflictos, en particular al hermano pueblo palestino de la Franja de Gaza. Según informes de Naciones Unidas, la ayuda emiratí representó el 44% del total de la asistencia internacional enviada a Gaza.

Hasta la fecha, Emiratos ha llevado a cabo 73 operaciones de lanzamiento aéreo en el marco de la iniciativa “Pájaros de la Bondad”, parte de la “Operación Chivalrous Knight 3”. La ayuda lanzada supera ya las 3.988 toneladas, entre alimentos y suministros esenciales.

El país también ha reafirmado su compromiso firme con el hermano pueblo sudanés, al comprometer 200 millones de dólares durante la Conferencia Humanitaria de Alto Nivel para el Pueblo de Sudán, celebrada en Adís Abeba el 14 de febrero de 2025. Con ello, la ayuda humanitaria total de Emiratos a Sudán en la última década asciende a 3.500 millones de dólares.

En 2025, Emiratos ha intensificado además sus iniciativas para aliviar el sufrimiento del pueblo ucraniano. La Agencia de Ayuda de EAU firmó un acuerdo de cooperación con la Fundación Olena Zelenska para financiar nuevos centros de acogida familiar y orfanatos, con una contribución de 4,5 millones de dólares.

Hasta febrero pasado, la ayuda humanitaria emiratí a Ucrania había beneficiado a más de 1,2 millones de personas, de las cuales un millón eran mujeres y niños. Los esfuerzos de mediación de Emiratos entre la Federación Rusa y la República de Ucrania también han permitido 16 operaciones de intercambio de prisioneros, con un total de 4.349 personas liberadas.

En materia de ayuda ante desastres naturales, Emiratos envió en enero de 2025 asistencia a la República del Chad, que incluyó 30.000 cestas de alimentos y más de 20.000 mantas para mitigar el impacto de las inundaciones en varias regiones del país. Asimismo, remitió 700 toneladas de alimentos de emergencia a Somalia.

A finales de marzo, Emiratos despachó ayuda urgente a Myanmar tras un terremoto, con más de 200 toneladas de alimentos, suministros de refugio y material médico. Posteriormente, envió otras 167 toneladas de artículos esenciales, como lonas plásticas y equipos, para apoyar a unas 80.000 personas afectadas por el desastre.

El 11 de agosto, equipos especializados de Emiratos llegaron a la capital de Albania, Tirana, para participar en las operaciones de respuesta urgente a los incendios que arrasaban varias regiones. El país contribuyó con aeronaves, equipos y material contra incendios.

Este año también se han puesto en marcha iniciativas humanitarias de alcance mundial, como la campaña Fathers’ Endowment, cuyos fondos se destinarán a proporcionar atención sanitaria y tratamientos a personas desfavorecidas, así como a reforzar los sistemas de salud en comunidades menos favorecidas mediante la construcción de hospitales y el suministro de medicamentos.

Además, la Agencia de Ayuda de EAU y el Gobierno de Chad firmaron un acuerdo para construir el Hospital Sheikha Fatima bint Mubarak y un centro de diálisis en la capital, Yamena, con el fin de ofrecer servicios médicos avanzados y atención especializada a pacientes renales.