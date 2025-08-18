Embajador de EAU presenta credenciales al gobernador general en funciones de Islas Salomón

HONIARA, Islas Salomón, 18 de agosto de 2025 (WAM) – El doctor Fahad Obaid Al Taffaq, embajador de Emiratos Árabes Unidos en Australia y embajador no residente en Samoa, Islas Salomón y Vanuatu, presentó sus credenciales como embajador no residente de EAU en Islas Salomón a Patterson J. Oti, gobernador general en funciones del país.

Al Taffaq transmitió a Oti los saludos del presidente, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái; y del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, junto con sus mejores deseos de progreso y prosperidad para el Gobierno y el pueblo de Islas Salomón.

Por su parte, Oti hizo llegar sus saludos al presidente, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; al jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum; y al jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, y expresó sus deseos de desarrollo y crecimiento para el Gobierno y el pueblo de Emiratos.

Oti elogió además los estrechos lazos entre ambos países y deseó éxito al embajador en su labor de fortalecer la cooperación bilateral y avanzar en las relaciones en diversos ámbitos.

El doctor Al Taffaq manifestó su orgullo por representar a Emiratos en Islas Salomón y subrayó su compromiso de impulsar las relaciones bilaterales en distintos sectores para servir a los intereses comunes y consolidar los vínculos entre ambos pueblos.

Durante el encuentro, las dos partes exploraron vías de colaboración y formas de seguir desarrollándolas para alcanzar las aspiraciones de ambos países y de sus ciudadanos hacia un futuro próspero.