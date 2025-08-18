Rashid Al Mulla, de EAU, logra el bronce en el Campeonato Mundial de Aquabike en Indonesia

YAKARTA, 18 de agosto de 2025 (WAM) – El campeón mundial y estrella del equipo de Abu Dabi, Rashid Al Mulla, consiguió la medalla de bronce en la prueba inaugural del Campeonato Mundial de Aquabike – Gran Premio de Indonesia, celebrado en el lago Toba 2025.

Al Mulla, actual campeón mundial en la categoría de estilo libre, se hizo con el tercer puesto en la misma disciplina con 40 puntos, tras una dura competencia contra algunos de los mejores pilotos del mundo.

El italiano Roberto Mariani se alzó con la victoria con 50 puntos, mientras que su compatriota Massimo Accumulo terminó segundo con 44 puntos.

La próxima ronda del campeonato se disputará en Olbia, Italia, del 17 al 19 de octubre, y será la segunda parada del Pro-Circuit World Championship tras la apertura en Indonesia.