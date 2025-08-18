IFZA inaugura una nueva zona franca en Panamá

DUBÁI, 18 de agosto de 2025 (WAM) – IFZA, una de las comunidades de zonas francas más dinámicas y de más rápido crecimiento del mundo, anunció el lanzamiento de IFZA Panamá, un paso decisivo en su estrategia de expansión global.

La nueva zona franca en Ciudad de Panamá marca la primera presencia física de IFZA en América Latina y refuerza su compromiso de fomentar el emprendimiento global y ecosistemas empresariales interconectados.

En un movimiento significativo, el Gobierno de Panamá concedió oficialmente a IFZA una licencia para operar una zona franca en el país. Esta iniciativa permitirá trasladar a América Latina su modelo ya probado de infraestructura favorable a la inversión y orientada al crecimiento.

Conocida como el “hub de las Américas”, Panamá comparte muchas sinergias con Dubái. Es un centro financiero y comercial dinámico, sede de más de 60 bancos locales, regionales e internacionales. Su ubicación estratégica —que une América del Norte y del Sur—, junto con el Canal de Panamá y una red de transporte aéreo con conexiones globales, lo convierten en un enclave ideal para respaldar estrategias de nearshoring y expansión internacional.

“Nuestra expansión a Panamá es una extensión natural de la estrategia de crecimiento global de IFZA”, afirmó Martin G. Pedersen, presidente de IFZA. “La posición geográfica estratégica de Panamá, su sólido sistema bancario, su infraestructura moderna, su economía dolarizada y su marco regulador favorable a los negocios lo convierten en un socio ideal para nuestro próximo capítulo. Estamos plenamente comprometidos a trabajar en estrecha colaboración con el Gobierno panameño y los actores locales para generar valor económico compartido”.

Demostrando un firme compromiso con los estándares internacionales de cumplimiento, Panamá fue retirada de la lista gris del GAFI en 2023 y de la lista de países de alto riesgo de la UE en 2024, un avance que aumenta aún más su atractivo para los inversores internacionales.

La zona franca funcionará como un centro de uso mixto que apoyará a una amplia gama de industrias, incluidos los servicios profesionales, la tecnología, la logística, el comercio, el software y los sectores industriales.

“Los negocios tienen el poder de conectar personas, cruzar fronteras y derribar barreras”, señaló Jochen Knecht, consejero delegado de IFZA. “Con IFZA Panamá, nuestro objetivo no es simplemente abrir una zona franca, sino tender un puente entre América Latina y Emiratos Árabes Unidos, permitiendo que las empresas se expandan con confianza y un propósito compartido”.

Con un historial de apoyo a más de 60.000 empresas en su ecosistema global y presencia y asociaciones en más de 50 países, IFZA está en una posición única para atraer inversión extranjera directa significativa hacia Panamá.

Las compañías que operen en IFZA Panamá se beneficiarán de importantes ventajas fiscales, incluidas exenciones del impuesto de sociedades, aranceles de importación e IVA, lo que la convierte en una base sólida para el comercio y la expansión global.

Además, las empresas que se establezcan en la zona franca tendrán acceso a una gama integral de servicios que incluyen: constitución e incorporación de empresas; asistencia en visados e inmigración, incluida la reunificación familiar; soluciones de oficinas y espacios de trabajo; apoyo en banca corporativa; servicios contables, de registro fiscal y asesoramiento; y orientación para la reubicación en cuanto a vivienda, colegios y necesidades de estilo de vida.

La zona franca estará alineada con la visión económica nacional de Panamá, contribuirá a la creación de empleo y posicionará al país como un centro competitivo e innovador en la región.

Más allá de su presencia física, el objetivo de IFZA es identificar oportunidades de alto potencial en toda América Latina y adaptar su modelo de zona franca para reducir barreras de entrada, garantizar el cumplimiento normativo y acelerar el crecimiento empresarial. Al mismo tiempo, la iniciativa abrirá oportunidades para que las compañías latinoamericanas accedan a los mercados de Emiratos Árabes Unidos y de Oriente Medio en general, incluidos África, India y Pakistán.