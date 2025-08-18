Rashid Al Shamsi iza la bandera de Emiratos en la cima más alta de Europa

ABU DABI, 18 de agosto de 2025 (WAM) – El aventurero emiratí Rashid Ghanem Al Shamsi ha izado la bandera de Emiratos Árabes Unidos en la cima del monte Elbrus, el punto más alto de Europa con 5.642 metros sobre el nivel del mar, tras una exigente travesía marcada por tormentas de nieve y fuertes vientos en la cordillera del Cáucaso, en Rusia.

Al Shamsi logró la hazaña pese a las temperaturas gélidas y a un terreno escarpado, en una demostración de resistencia y determinación excepcionales.

Tras izar la bandera, declaró: “Dedico este logro a mi país, Emiratos Árabes Unidos, y a todos los que creen que la fuerza de voluntad convierte lo imposible en posible”. Añadió que la ascensión no consistía solo en alcanzar una cumbre geográfica, sino también en conquistar la cima de la determinación y la firmeza.

El monte Elbrus, una de las célebres Siete Cumbres, está considerado uno de los ascensos más exigentes del mundo por sus retos geográficos y climáticos. El logro de Al Shamsi supone un hito en la aventura emiratí y transmite un mensaje inspirador que refleja el espíritu de la juventud del país y su capacidad para representar a la nación en las cumbres más altas del planeta.