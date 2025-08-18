Emiratos reafirma su compromiso humanitario en el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, dice Theyab bin Mohamed

ABU DABI, 18 de agosto de 2025 (WAM) – El jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos de Desarrollo y de Familias de Mártires, presidente del Consejo Internacional Humanitario y Filantrópico y presidente del Patronato de Erth Zayed Philanthropies, afirmó que la acción humanitaria es un principio profundamente arraigado en Emiratos Árabes Unidos, inspirado en el legado del difunto Padre Fundador, el jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Con motivo del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, el jeque Theyab señaló que Emiratos se ha convertido en un modelo global de respuesta rápida y de apoyo humanitario sin discriminación ni condiciones, bajo el liderazgo del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y la orientación del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente del Tribunal Presidencial.

El jeque Theyab bin Mohamed subrayó que el enfoque humanitario de Emiratos refleja una firme convicción en la solidaridad y en la acción conjunta como vía hacia un futuro más seguro y más justo para todos los pueblos. Elogió a los trabajadores humanitarios emiratíes que “llevan la bandera de la nación por todo el mundo” y destacó el papel fundamental de las instituciones del país en la puesta en marcha de iniciativas de ayuda y de desarrollo.

Estos esfuerzos, añadió, encarnan el compromiso permanente del país de prestar asistencia allí donde sea necesaria.

En la parte final de su intervención, el jeque Theyab reiteró la determinación de Emiratos de continuar su misión de aliviar el sufrimiento, promover la dignidad y contribuir a la paz y la estabilidad mundiales, guiado por los valores de compasión y cooperación.