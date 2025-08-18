Un equipo de rescate de Emiratos continúa combatiendo los incendios en Albania

TIRANA, 18 de agosto de 2025 (WAM) – El equipo de rescate de Emiratos Árabes Unidos mantiene sus esfuerzos para extinguir los incendios forestales en varias zonas de la República de Albania, en coordinación con las autoridades locales competentes.

El grupo trabaja con alta eficacia para contener las llamas y limitar su propagación pese a los desafíos sobre el terreno, entre ellos las altas temperaturas y la complicada orografía.

Hasta ahora, las operaciones han incluido 18 salidas aéreas con dos helicópteros Black Hawk, que realizaron 359 descargas de agua sobre los principales focos de fuego.

La misión comenzó el pasado lunes en la zona boscosa de Gramsh y en regiones vecinas, siguiendo las directrices del presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, de apoyar los esfuerzos de Albania para controlar los incendios.

Las reuniones de coordinación entre el equipo emiratí y los responsables albaneses continúan con el fin de elaborar planes adecuados y acelerar las labores de extinción, junto con el monitoreo constante sobre el terreno para evitar la reaparición de las llamas.