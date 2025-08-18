Emiratos Árabes, un modelo inspirador en la mejora de la gestión pública, según la Unión de Inversores Árabes

EL CAIRO, 18 de agosto de 2025 (WAM) – Gamal Bayoumi, secretario general de la Unión de Inversores Árabes, afirmó que el notable progreso alcanzado por Emiratos Árabes Unidos en el Índice de Apoyo Gubernamental 2025 refleja la visión de futuro del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y continúa el legado del Padre Fundador, el fallecido jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Sus declaraciones se produjeron tras el reciente ascenso de Emiratos al puesto 16 del ránking mundial del Índice de Apoyo Gubernamental 2025, uno de los indicadores recogidos en el IMD World Competitiveness Yearbook. El país avanzó 27 posiciones con respecto al puesto 43 alcanzado en 2024.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM), Bayoumi señaló que los Emiratos han presentado un modelo inspirador para la región al aprovechar de manera estratégica el apoyo gubernamental con el fin de reforzar la competitividad económica, atraer inversiones y equilibrar el crecimiento con la preservación del medioambiente. Destacó que el país ha sabido mantener el ritmo de los avances globales y aplicar las mejores prácticas internacionales.

Añadió que los egipcios y los árabes en general se sienten orgullosos de la prioridad que Emiratos concede a la inversión en las personas, la innovación y la infraestructura sostenible, subrayando que se trata de una nación árabe joven en todos los sentidos.

Bayoumi subrayó que este logro reafirma el compromiso de Emiratos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, lo que lo convierte en un socio clave en la construcción de un futuro más próspero y sostenible para la región árabe y el mundo.

Según el IMD World Competitiveness Yearbook 2025, Emiratos ocupó además el primer puesto mundial en capital de riesgo y recaudación de impuesto sobre la renta personal; el segundo en tipo impositivo sobre beneficios corporativos; y el tercero en superávit o déficit presupuestario medido en miles de millones de dólares. También se situó en cuarta posición en la reducción de la recaudación de impuestos indirectos y en la bajada del tipo impositivo sobre el consumo, así como en quinto lugar en los tributos sobre capital y propiedad.

El país alcanzó asimismo la sexta posición en finanzas públicas, la séptima a nivel mundial —y la primera regionalmente— en la ratio de gasto total del Gobierno, y la novena en el mundo en crecimiento real del gasto de consumo público.