Emiratos Árabes Unidos presenta en Jan Yunis el proyecto de agua “Lifeline” a periodistas

GAZA, 19 de agosto de 2025 (WAM) – La operación “Chivalrous Knight 3” de Emiratos Árabes Unidos organizó una visita de campo para profesionales de los medios de comunicación y representantes institucionales tras la llegada del proyecto de suministro de agua “Lifeline” a la zona sur de Al Mawasi, en Jan Yunis, uno de los lugares más poblados de Gaza donde se refugian familias desplazadas.

La visita tuvo como objetivo supervisar la ejecución del proyecto y evaluar cómo las familias afectadas, en especial los niños y las personas mayores, se están beneficiando del nuevo suministro.

La nueva tubería, de 7,5 kilómetros, conecta las plantas de desalinización emiratíes en Rafah (Egipto) con el área de Al Mawasi, en el sur de Gaza. Se prevé que beneficie a 600.000 palestinos, con una dotación diaria de 15 litros de agua potable por persona, lo que contribuirá a paliar la grave escasez que sufren los residentes desde hace meses.

El proyecto “Lifeline” pretende aliviar el sufrimiento de una población que afronta continuos cortes en el suministro y altas temperaturas. Al garantizar agua limpia y segura para el consumo, la iniciativa protege la salud pública y reduce la carga diaria de las familias desplazadas, privadas desde hace meses de una red de distribución en funcionamiento.

Se trata de una ampliación de los esfuerzos previos de Emiratos Árabes Unidos para hacer frente a la crisis hídrica en Gaza, que incluyen la construcción de plantas desalinizadoras, el envío de camiones cisterna, la perforación de pozos y el mantenimiento de las redes de agua. Además, el país ha puesto en marcha otros proyectos urgentes de infraestructura destinados a asegurar un apoyo humanitario sostenido y a cubrir las necesidades básicas de la población.