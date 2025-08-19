Hatta comienza a exportar electricidad a Dubái

Dubái, 19 de agosto de 2025 (WAM) – Saeed Mohammed Al Tayer, director general y consejero delegado de la Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (DEWA), anunció el inicio de la operación en fase de pruebas y de la exportación de electricidad de la central hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo de Hatta hacia Dubái.

El anuncio se realizó durante su visita al proyecto para supervisar los avances en la etapa final de las obras. Según Al Tayer, la energía producida durante las pruebas operativas de la planta ya superó los 17.921 megavatios hora.

La central tendrá una capacidad de producción de 250 megavatios (MW), un almacenamiento de 1.500 megavatios hora y una vida útil de hasta 80 años. La demanda máxima de electricidad en Hatta ronda los 39 MW; el excedente será exportado a Dubái.

Al Tayer estuvo acompañado por Nasser Lootah, vicepresidente ejecutivo de Generación (Energía y Agua) en DEWA; Khalifa Al Bedwawi, director del proyecto; y el equipo técnico.

El responsable destacó que la iniciativa se ajusta a la visión y las directrices del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, para lograr un desarrollo integral y sostenible en el emirato. El proyecto también refuerza la Estrategia de Energía Limpia de Dubái 2050 y la Estrategia de Emisiones Netas Cero de Carbono de Dubái 2050, que aspiran a que el 100% de la capacidad de producción energética de la ciudad proceda de fuentes limpias en 2050.

Durante la visita, Al Tayer recorrió el edificio de la central de generación, construido a 60 metros bajo tierra, y recibió explicaciones sobre el funcionamiento de las dos principales válvulas de agua de la planta, cada una con unas 110 toneladas de peso. También inspeccionó el centro de mando y control y presenció una prueba de bombeo de agua y generación de electricidad.

La visita incluyó la presa superior, construida por DEWA dentro del proyecto, con una superficie de agua de 210.000 metros cuadrados. La infraestructura está formada por dos muros de hormigón compactado: uno principal, de 72 metros de altura y 225 metros de longitud, y otro lateral, de 37 metros de altura. La capacidad de almacenamiento ronda los 5,3 millones de metros cúbicos de agua (1.166 millones de galones).

Al Tayer subrayó que la planta hidroeléctrica de Hatta, con una inversión aproximada de 1.420 millones de dirhams, forma parte de los esfuerzos de DEWA para diversificar la generación de energía a partir de fuentes renovables y limpias en Dubái. Entre ellas figuran los paneles solares fotovoltaicos, la energía solar concentrada y el almacenamiento en baterías.

El proyecto está diseñado para generar electricidad a partir del agua almacenada en la presa de Hatta y en la superior, con una eficiencia de conversión del 78,9%. Utiliza la energía potencial del agua acumulada en la presa superior, que se transforma en energía cinética al fluir por un túnel subterráneo de 1,2 kilómetros.

Esa energía cinética acciona las turbinas, que convierten la energía mecánica en eléctrica y la inyectan en la red de DEWA en un máximo de 90 segundos para responder a la demanda.

Para almacenar energía, la electricidad limpia producida en el Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum se utilizará para bombear de nuevo el agua hacia la presa superior, transformando la energía eléctrica en energía cinética durante el proceso.