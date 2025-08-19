Ras Al Khaimah lidera el auge inmobiliario regional como uno de los mercados de mayor crecimiento

Ras Al Khaimah, 19 de agosto de 2025 (WAM) – El emirato de Ras Al Khaimah vive un auge sin precedentes en el sector inmobiliario, consolidándose rápidamente como uno de los mercados de propiedades de mayor crecimiento en Emiratos Árabes Unidos. El dinamismo se atribuye al liderazgo visionario del jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras Al Khaimah.

El emirato avanza con paso firme hacia la transformación de su perfil urbano mientras construye una economía diversificada y resiliente. Todo ello forma parte de una estrategia ambiciosa centrada en el urbanismo sostenible, la mejora de la calidad de vida de ciudadanos y residentes y la ejecución de proyectos de referencia internacional.

En los últimos tres años, Ras Al Khaimah ha registrado incrementos significativos en ventas y precios de inmuebles, respaldados por desarrollos emblemáticos en los sectores hotelero, comercial y residencial. El crecimiento demográfico —se prevé que la población pase de 400.000 a 650.000 habitantes en 2030— impulsará la demanda de unas 45.000 nuevas viviendas.

Este crecimiento sostenido se apoya en una economía diversificada, una legislación favorable a la inversión y la llegada de grandes promotoras globales como Emaar, Aldar y Ellington Properties, junto a líderes locales como Marjan, Al Hamra y RAK Properties.

En el centro de la transformación se encuentra la isla Al Marjan, un destino costero de primer nivel que avanza con rapidez bajo la dirección del ingeniero Abdulla Al Abdooli, consejero delegado de Marjan. La isla alberga marcas hoteleras de lujo como Wynn, JW Marriott, Nobu, Missoni y The Address.

Dentro de sus planes de expansión, Marjan desarrolla RAK Central, el nuevo polo económico de uso mixto del emirato, que integrará actividades empresariales, residenciales y de ocio. El proyecto aspira a convertirse en uno de los mayores distritos comerciales de los Emiratos del Norte, con oficinas de primera categoría y prácticas de construcción sostenible alineadas con la Visión Ras Al Khaimah 2030.

Por su parte, Al Hamra Real Estate Development, dirigida por su consejero delegado Benoy Kurien, sigue elevando el listón de la vida comunitaria integrada con su proyecto emblemático Al Hamra Village, que incluye más de 4.000 viviendas y un campo de golf, y acoge a una comunidad de más de 10.000 residentes. La empresa también impulsa desarrollos destacados como Waldorf Astoria Residences, Falcon Island, Al Hamra Waterfront y Manar Mall, el mayor y más icónico centro comercial del emirato.

En la costa, RAK Properties refuerza la oferta con el proyecto Mina, que ya cuenta con resorts galardonados como Anantara Mina Ras Al Khaimah e InterContinental Ras Al Khaimah. El complejo se prepara además para recibir nuevos hoteles como Nikki Beach, Staybridge Suites y un futuro Four Seasons.

Abdulaziz Abdullah Al Zaabi, presidente de RAK Properties, afirmó: «La visión de Ras Al Khaimah se está convirtiendo en realidad. Creamos un entorno dinámico y sostenible que atrae inversión global al tiempo que preserva la cultura y el patrimonio natural únicos de nuestro emirato».

Sameh Muhtadi, consejero delegado de RAK Properties, añadió que Ras Al Khaimah recibe una atención internacional sin precedentes gracias a los esfuerzos de los dos últimos años y expresó su confianza en que la tendencia se mantenga.

El crecimiento del sector inmobiliario se sustenta en una infraestructura sólida, con ocho hospitales —entre ellos el avanzado RAK Hospital— y un sistema educativo moderno con escuelas privadas supervisadas por el Departamento de Conocimiento de Ras Al Khaimah. El emirato figura de manera constante entre los lugares más seguros del mundo, lo que refuerza su atractivo como destino residencial.

El turismo constituye otro pilar esencial del desarrollo. En 2024, Ras Al Khaimah batió récord con la llegada de 1,28 millones de visitantes a sus principales atractivos, como Jais Flight —la tirolina más larga del mundo—, el Bear Grylls Explorers Camp y el restaurante 1484 by Puro, el más alto de Emiratos Árabes Unidos.

RAK Hospitality Holding, dirigida por su consejera delegada Alison Grinnell, desempeña un papel clave en este sector, integrando turismo y hostelería a través de adquisiciones estratégicas de hoteles y servicios innovadores.

Los analistas coinciden en que Ras Al Khaimah es hoy uno de los mercados de mayor dinamismo de la región, con apartamentos frente al mar, villas de lujo, comunidades en torno a campos de golf y complejos residenciales que siguen atrayendo a inversores y residentes. La Visión 2030 del emirato continúa siendo el eje de esta evolución, con una estrategia inclusiva y sostenible que sitúa a las personas en el centro del progreso.

Con la llegada de más promotores, inversores y residentes de todo el mundo, Ras Al Khaimah se perfila como referente de ciudades inteligentes, comunidades dinámicas y un modelo de vida basado en las oportunidades.