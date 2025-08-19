Un documental muestra la labor de Dubai Humanitarian, el mayor centro logístico humanitario del mundo

Dubái, 19 de agosto de 2025 (WAM) – Dubai Humanitarian, el mayor centro logístico humanitario del planeta, ha estrenado un nuevo documental titulado Coming Together: The Dubai Humanitarian Story. La película ofrece una mirada única entre bastidores al principal centro de respuesta humanitaria global.

El documental muestra las rápidas intervenciones de Dubai Humanitarian en crisis que van desde las devastadoras inundaciones en Pakistán hasta el conflicto en curso en Gaza. Destaca cómo el centro reúne a agencias de Naciones Unidas, ONG internacionales y socios gubernamentales para coordinar operaciones de salvamento en tiempo real.

Uno de los aspectos clave del filme es la magnitud de las operaciones. Con 150.000 metros cuadrados de almacenes donados el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, la instalación garantiza que suministros vitales como vacunas, kits de salud y agua potable puedan llegar a zonas en crisis en cuestión de horas.

La producción también resalta la contribución esencial de los socios de Dubai Humanitarian, como el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), además de aliados logísticos como la Aduana de Dubái y Emirates Airline. Su estrecha colaboración asegura que las operaciones de socorro sean rápidas, fluidas y escalables.

La experiencia combinada de estos socios en materia de aduanas, logística y capacidad de transporte aéreo ha sido decisiva para superar algunos de los desafíos humanitarios más complejos y garantizar que la ayuda llegue en tiempo récord a quienes la necesitan. El filme subraya, además, las historias humanas detrás de estas operaciones, mostrando la dedicación de cooperantes, funcionarios de aduanas y tripulaciones aéreas que trabajan unidos para llevar esperanza a comunidades en crisis.

Giuseppe Saba, director ejecutivo de Dubai Humanitarian, afirmó: «Dubai Humanitarian es más que un centro logístico: es un salvavidas global. Esta película muestra lo que es posible cuando el mundo se une y cuando Emiratos Árabes Unidos lidera con propósito».

Añadió que «2025 sigue planteando desafíos extraordinarios. Junto a nuestros socios de la ONU y otras organizaciones de ayuda, Dubai Humanitarian facilitó la entrega de más de 179,2 millones de dirhams en asistencia a 81 países solo en el primer semestre del año, con una especial urgencia en materia de refugio y ayuda sanitaria. Mantenemos nuestro compromiso de apoyar a la comunidad humanitaria internacional en la protección de los más vulnerables».

Sajeda Shawa, responsable de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) en Emiratos, señaló: «Debemos garantizar que la ayuda humanitaria se entregue conforme a los principios humanitarios, sin discriminación y con plena igualdad. Ser la voz de quienes no pueden hablar por sí mismos no es un lujo. Es una responsabilidad, un honor y una vocación de por vida».

Dubai Humanitarian opera una base de datos logística única, impulsada por inteligencia artificial, que proporciona análisis en tiempo real, previsión de demanda y visibilidad de existencias en distintas franjas horarias. El sistema permite a las agencias de ayuda anticiparse a las necesidades, evitar fluctuaciones de precios y prepararse para picos estacionales, como el aumento de la demanda de refugio durante los monzones en Bangladés.

La ubicación estratégica de Dubai Humanitarian, a solo diez minutos del puerto de Jebel Ali y del aeropuerto internacional Al Maktoum, permite que la ayuda humanitaria llegue a dos tercios de la población mundial en zonas de riesgo en un plazo de entre cuatro y ocho horas. Con la ampliación de la base de datos logística a 11 centros, una parte creciente de la ayuda se obtendrá localmente, lo que reducirá las emisiones de carbono y acelerará las entregas.

Entre enero y junio de 2025, Dubai Humanitarian distribuyó ayuda valorada en más de 48,8 millones de dólares a 81 países. El apoyo sanitario representó casi 14 millones de dólares, con equipos médicos, fármacos y otros artículos esenciales. La asistencia en agua y saneamiento alcanzó un millón de dólares, con contenedores, cubos y bidones.

Casi un tercio de la ayuda, valorada en unos 15 millones de dólares, se destinó a necesidades de refugio, con más de 937.000 piezas de material de acampada y equipos de campo, desde tiendas de campaña hasta kits de invierno.

En junio de 2025, el valor total del stock disponible en Dubai Humanitarian ascendía a 208,1 millones de dólares. Uno de los hitos del primer semestre fue el 25º puente aéreo de ayuda a Gaza, realizado en abril, que entregó 56,8 toneladas de suministros médicos críticos valorados en más de un millón de dólares (4,3 millones de dirhams) proporcionados por la Organización Mundial de la Salud en el aeropuerto de El Arish, Egipto.

El documental, estrenado coincidiendo con el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria (19 de agosto), ya está disponible en el canal de YouTube de Dubai Humanitarian. Puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=cjKME2Sj3-c.