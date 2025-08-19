La emiratí Alia Abdulsalam logra su mejor marca personal en Fórmula 4 en Noruega

OSLO, 19 de agosto de 2025 (WAM) – La piloto emiratí Alia Abdulsalam Fairooz, del equipo Team Mubadala, logró un nuevo récord personal con un tiempo de 48,34 segundos durante su participación en la prueba inaugural del Campeonato Escandinavo de Fórmula 4 de motonáutica, disputado en Noruega.

La corredora ofreció una actuación destacada en los entrenamientos libres y en la sesión de clasificación, a pesar de una avería técnica que le impidió disputar la carrera principal.

El Team Mubadala se prepara ahora para una breve concentración en la ciudad noruega de Sonja, de cara a la prueba de Italia programada para el 15 de septiembre.

Alia Abdulsalam señaló que la avería fue inesperada en medio de una competición muy exigente, y subrayó que la etapa de Noruega supuso un hito importante de cara a la próxima carrera en Italia, en particular porque le permitió establecer una nueva marca personal.