El embajador de Emiratos se reúne con el presidente de Palaos

Melekeok, Palaos, 19 de agosto de 2025 (WAM) – Mohamed Obaid Al Zaabi, embajador de Emiratos Árabes Unidos en Filipinas y embajador no residente en Palaos, se reunió con Surangel Whipps Jr., presidente de la República de Palaos, para abordar vías de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Al Zaabi transmitió los saludos del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái; y del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, al presidente Whipps Jr., junto con sus deseos de progreso y prosperidad para el Gobierno y el pueblo de Palaos.

Por su parte, Whipps Jr. hizo llegar sus saludos al presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; al jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum; y al jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, expresando sus mejores deseos de desarrollo y crecimiento para el Gobierno y el pueblo de Emiratos Árabes Unidos.

El presidente de Palaos elogió el avance de las relaciones bilaterales en áreas de interés común, así como los logros pioneros de Emiratos en materia de desarrollo a escala global. Reiteró, además, la voluntad de su país de reforzar la cooperación con Emiratos en los sectores de inversión, turismo y energías renovables.

Al Zaabi, por su parte, subrayó el compromiso de Emiratos de impulsar la cooperación con Palaos en distintos ámbitos, con el objetivo de servir a los intereses compartidos y profundizar los lazos entre ambos países y pueblos.

El encuentro reflejó la voluntad de las dos partes de ampliar la cooperación bilateral y fortalecer la coordinación en cuestiones de interés común, con el fin de avanzar en el desarrollo de ambas naciones.