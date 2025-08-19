Por orden del presidente, Emiratos apoya la lucha contra los incendios en Montenegro

ABU DABI, 19 de agosto de 2025 (WAM) – Por directrices del jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de Emiratos Árabes Unidos, un equipo emiratí ha sido enviado para apoyar los esfuerzos de extinción de los incendios forestales en la República de Montenegro.

El equipo trabaja activamente en la lucha contra los fuegos en varias zonas del país.

Un avión especializado en la extinción de incendios, con material y suministros esenciales, partió el lunes desde Abu Dabi hacia Podgorica para sumarse a las tareas urgentes de control de los fuegos.

Las directrices del presidente reflejan la solidaridad del liderazgo y del pueblo de Emiratos con el Gobierno y el pueblo de Montenegro frente a la catástrofe sin precedentes de los incendios forestales que sufre el país.