Emiratos realiza el 75º lanzamiento aéreo de ayuda sobre la Franja de Gaza

GAZA, 19 de agosto de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos prosigue con su apoyo humanitario al pueblo palestino en la Franja de Gaza y llevó a cabo este martes el 75º lanzamiento aéreo de ayuda en el marco de la operación Aves de la Bondad, parte de la Operación Chivalrous Knight 3. La acción se desarrolló en cooperación con Jordania y con la participación de Alemania, Italia, Francia, Países Bajos, Singapur e Indonesia.

El envío incluyó cantidades de alimentos básicos preparados con el apoyo de instituciones y organizaciones benéficas emiratíes para atender las necesidades de la población en medio de la grave situación humanitaria que atraviesa la Franja.

Con este lanzamiento, la ayuda distribuida por vía aérea en el marco de la operación ha superado las 4.012 toneladas de alimentos y otros suministros esenciales, lo que reafirma el firme compromiso de Emiratos de apoyar al pueblo palestino y reforzar su capacidad de resistencia.

Estas iniciativas subrayan el papel pionero de Emiratos en los esfuerzos internacionales de socorro, movilizando la cooperación regional e internacional y reforzando su enfoque solidario para aliviar el sufrimiento de las poblaciones afectadas por las crisis.