El equipo de rescate de Emiratos sigue conteniendo con eficacia los incendios en Albania

TIRANA, 19 de agosto de 2025 (WAM)– El equipo de rescate de Emiratos continúa con sus operaciones avanzadas para extinguir los incendios forestales que afectan a varias zonas de Albania, con una elevada eficacia sobre el terreno. Hasta la fecha, el equipo ha realizado 19 salidas especializadas con el uso de dos helicópteros Black Hawk.

Las operaciones incluyeron 406 descargas de agua sobre focos de fuego, con más de 700.000 kilos vertidos, lo que ha contribuido de manera decisiva a contener las llamas y limitar su propagación.

Estos esfuerzos excepcionales se llevan a cabo a pesar de las duras condiciones sobre el terreno, marcadas por temperaturas extremadamente altas y la complicada geografía de las zonas afectadas. Las operaciones se realizan en estrecha cooperación y coordinación continua con las autoridades albanesas competentes.

El equipo comenzó su misión el pasado lunes en el área forestal de Gramsh y sus alrededores, en aplicación de las directrices del jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de Emiratos Árabes Unidos, para apoyar a Albania en el control de los incendios.

Las reuniones de coordinación entre el equipo emiratí y los responsables albaneses continúan con el fin de elaborar los planes operativos necesarios que aceleren el ritmo de las labores de extinción, junto con una supervisión constante de las zonas donde los incendios ya han sido controlados para evitar su reactivación.