Los líderes emiratíes felicitan al presidente de Hungría por el Día Nacional

ABU DABI, 20 Agosto 2025 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación a su homólogo húngaro, Tamas Sulyok, con motivo del Día Nacional del país centroeuropeo.

El vicepresidente y primer ministro, Mohamed bin Rashid Al Maktoum, también emir de Dubái, y el vicepresidente y ministro adjunto, Mansour bin Zayed Al Nahyan, actual presidente de la Corte Presidencial, han remitido mensajes similares tanto al presidente Sulyok como al primer ministro, Viktor Orbán.