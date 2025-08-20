Emiratos refuerza su apoyo a Gaza en el Día Mundial Humanitario

GAZA, 20 Agosto 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos ha reafirmado este miércoles, con motivo del Día Mundial Humanitario, su compromiso con la ayuda internacional, en línea con el legado solidario del jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan. El país mantiene su respaldo a la población de Gaza a través de la operación Chivalrous Knight 3, centrada en garantizar el acceso a bienes básicos en un contexto de extrema dificultad.

Desde el inicio del conflicto, Emiratos ha establecido un puente humanitario terrestre, marítimo y aéreo para el envío de alimentos, medicamentos y material de emergencia. También ha puesto en marcha panaderías y cocinas comunitarias que atienden a miles de familias, así como iniciativas específicas para paliar el hambre y apoyar a la infancia.

La asistencia incluye refuerzos al sistema sanitario, con el suministro de insumos médicos a hospitales y organizaciones internacionales. Además, se han instalado hospitales de campaña en Rafah y Al Arish para atender a heridos y pacientes en situación crítica.

El apoyo emiratí se extiende también a infraestructuras y servicios esenciales. Entre los proyectos destacan la perforación de pozos, la reparación de redes de agua y la implementación del programa Línea de Vida para el Abastecimiento de Agua, destinado a garantizar el suministro en zonas con población desplazada. La iniciativa refleja los valores conmemorados durante el Día Humanitario de Zayed.

Pese a las dificultades para hacer llegar la ayuda, Emiratos ha mantenido su presencia humanitaria. Se ha optado por adquirir productos en mercados locales para seguir alimentando a las familias y mantener operativas las cocinas comunitarias. También se ha puesto en marcha la operación Pájaros de la Bondad, que simboliza la determinación del país por asistir a la población incluso en las condiciones más adversas.