EAU se consolidan como modelo en el impulso del liderazgo femenino

DUBÁI, 20 de agosto de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos han desarrollado un marco integral para la capacitación y el empoderamiento de la mujer, con un enfoque sistemático destinado a superar obstáculos, ampliar oportunidades y prepararlas para ocupar puestos de liderazgo en múltiples sectores. Estos esfuerzos han reforzado la competitividad del país tanto a escala regional como internacional.

Organismos nacionales como el Consejo para el Equilibrio de Género de los EAU y la Dubai Women Establishment han contribuido de forma decisiva al desarrollo de las capacidades de liderazgo de las emiratíes y a su acceso a cargos de responsabilidad en el sector público y privado, en cooperación con destacadas organizaciones internacionales.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM), Mouza Mohammed Al Ghuwais Al Suwaidi, secretaria general del Consejo para el Equilibrio de Género, señaló que el organismo está intensificando sus esfuerzos para incrementar la participación de mujeres en el sector privado y aumentar su presencia en posiciones de liderazgo. Según explicó, este objetivo se persigue mediante estrategias e iniciativas que fomentan entornos laborales inclusivos y equilibrados, en alianza con actores estratégicos de los sectores público y privado.

Al Suwaidi destacó que varias compañías nacionales e internacionales con actividad en los Emiratos se han adherido al compromiso “ODS 5: Acelerar el liderazgo femenino en el sector privado de los EAU”. Estas empresas se han comprometido voluntariamente a elevar la representación femenina en puestos de dirección intermedia y alta hasta, al menos, un 30% en 2025 para el primer grupo y en 2028 para el segundo grupo de compañías que se incorporaron más recientemente a la iniciativa.

La Estrategia 2026 del Consejo para el Equilibrio de Género busca reducir aún más la brecha entre hombres y mujeres en todos los sectores, mejorar la posición de los EAU en los índices internacionales sobre igualdad de género y alcanzar un equilibrio en los puestos de decisión, además de consolidar al país como referente mundial en materia de legislación de igualdad.

En este sentido, los Emiratos se situaron en primer lugar a nivel regional y en el puesto 13º a escala mundial en el Índice de Desigualdad de Género 2025 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Por su parte, Naeema Ahli, directora general de la Dubai Women Establishment, subrayó que el impulso al liderazgo de las emiratíes sigue siendo una de las prioridades de la entidad. Explicó que continúan diseñando e implementando programas de formación avanzada para fortalecer las competencias de liderazgo de las mujeres en todos los sectores, al tiempo que las preparan para ocupar cargos de responsabilidad en organismos internacionales a través de programas especializados desarrollados junto con instituciones y universidades de prestigio con experiencia en educación ejecutiva y de liderazgo.

Ahli añadió que estos programas no solo buscan dotar a las mujeres de conocimientos y habilidades modernas en liderazgo, sino también reforzar su comprensión de las dinámicas en entornos laborales cambiantes y fortalecer su confianza en funciones de toma de decisiones.