Humaid bin Rashid recibe a Sara Al Amiri y repasa los preparativos para el nuevo curso académico

AJMAN, 20 de agosto de 2025 (WAM) — El jeque Humaid bin Rashid Al Nuaimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ajman, recibió a Sarah bint Yousif Al Amiri, ministra de Educación, en la Corte del Gobernante de Ajman. En el encuentro también estuvo presente el jeque Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe heredero de Ajman y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato.

Durante la reunión, Al Amiri informó al jeque Humaid sobre las últimas novedades y los preparativos del Ministerio de Educación de cara al inicio del curso académico 2025-2026.

El gobernante de Ajman subrayó que los Emiratos Árabes Unidos, bajo el liderazgo del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conceden una importancia excepcional a la educación como base sólida para la construcción de la nación y motor esencial del desarrollo sostenible. Señaló que la atención constante del país a este ámbito refleja la convicción de sus dirigentes de que invertir en las mentes humanas es la forma de inversión más valiosa y duradera. También elogió los planes e iniciativas nacionales destinados a modernizar los programas de estudio y adoptar métodos pedagógicos innovadores que permitan preparar a una generación capaz de adaptarse a las transformaciones globales y de servir al país con competencia y compromiso.

El jeque Humaid reconoció además los esfuerzos del Ministerio de Educación para mejorar el sistema educativo y elevar sus estándares, y destacó el papel fundamental de docentes, directivos y personal escolar. Aseguró que la suma de esos esfuerzos contribuirá de forma decisiva al éxito del nuevo curso académico.

Por su parte, el príncipe heredero Ammar valoró el seguimiento cercano y el apoyo del gobernante de Ajman a todas las instituciones educativas del emirato, lo que garantiza que sus necesidades sean atendidas para asegurar el éxito del nuevo año escolar y alcanzar competitividad y sostenibilidad en este sector clave.

El heredero subrayó que la educación sigue siendo una prioridad para el emirato, al reconocer su papel crucial en la formación de personas conscientes y creativas, y en el fortalecimiento de su aportación a la nación y a la sociedad.

A la reunión asistieron varios altos cargos.