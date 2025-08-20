Khalifa bin Mohammed y el ministro egipcio de Educación Superior abordan la apertura del campus de la Universidad de Alejandría en Abu Dabi

EL CAIRO, 20 de agosto de 2025 (WAM) — El jeque Khalifa bin Mohammed bin Khalid Al Nahyan, presidente del Consejo de Administración de la Universidad de Alejandría – Abu Dabi, se reunió con el doctor Ayman Ashour, ministro de Educación Superior e Investigación Científica de Egipto, en la sede del ministerio en la Nueva Capital Administrativa.

El encuentro repasó los avances ejecutivos relacionados con la inauguración del campus de la Universidad de Alejandría en Abu Dabi, prevista para coincidir con el inicio del curso académico 2025-2026.

Las conversaciones también abordaron las perspectivas de cooperación en educación superior, investigación científica, innovación e intercambio académico, con el objetivo de optimizar los resultados de la investigación para formar capital humano y reforzar la economía del conocimiento en ambos países.

El jeque Khalifa bin Mohammed subrayó que los profundos lazos fraternales entre Emiratos y Egipto constituyen una base sólida para impulsar asociaciones académicas y científicas. Destacó asimismo el rápido progreso y la creciente proyección regional e internacional del sistema de educación superior egipcio, y elogió el papel pionero de la Universidad de Alejandría. Según señaló, el campus de Abu Dabi ofrecerá programas académicos avanzados adaptados a las necesidades del mercado laboral y a las prioridades del desarrollo nacional.

Por su parte, Ayman Ashour destacó las históricas y estratégicas relaciones entre Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. Reafirmó el interés de Egipto en ampliar la cooperación con instituciones académicas emiratíes en distintos ámbitos de la educación y la investigación, contribuyendo así a la formación de talento nacional y a la preparación de futuras generaciones capaces de innovar y de participar activamente en el desarrollo sostenible.