Las reservas de oro del Banco Central de EAU suben un 26% entre enero y mayo de 2025

ABU DABI, 20 de agosto de 2025 (WAM) — El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) incrementó sus reservas de oro un 25,899% en los cinco primeros meses del año, hasta alcanzar los 28.933 millones de dirhams a finales de mayo, frente a los 22.981 millones registrados en diciembre de 2024.

Según el boletín estadístico publicado este miércoles, las reservas de oro del CBUAE aumentaron un 0,49% en mayo respecto a abril, al pasar de 28.791 a 28.933 millones de dirhams.

Las estadísticas muestran también que los depósitos a la vista crecieron y superaron los 1,166 billones de dirhams a finales de mayo, frente a los 1,109 billones de diciembre de 2024. De ese total, 892.577 millones estaban en moneda local y 274.329 millones en divisas.

Los depósitos de ahorro ascendieron a 359.570 millones de dirhams en mayo, frente a los 317.480 millones de diciembre de 2024. De esa cifra, 305.508 millones estaban en moneda local y 54.062 millones en divisas.

Por su parte, los depósitos a plazo superaron por primera vez el billón de dirhams al cierre de mayo, con 614.854 millones en moneda local y 398.348 millones en divisas.