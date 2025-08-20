EAU realizan el 76º lanzamiento aéreo de ayuda sobre la Franja de Gaza

GAZA, 20 de agosto de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos prosiguen con su apoyo humanitario al pueblo palestino en la Franja de Gaza al efectuar este miércoles el 76º lanzamiento aéreo de ayuda en el marco de la Operación Pájaros de la Bondad, que forma parte de la Operación Chivalrous Knight 3. La iniciativa se desarrolla en cooperación con Jordania y con la participación de Alemania, Italia, Francia, Países Bajos, Singapur e Indonesia.

El envío incluyó cantidades de productos alimenticios básicos, preparados con el apoyo de instituciones y organizaciones benéficas emiratíes, para responder a las necesidades de la población en medio de las duras condiciones humanitarias que atraviesa la Franja.

Con este lanzamiento, la ayuda entregada por vía aérea en el marco de la operación supera las 4.020 toneladas de alimentos y otros suministros esenciales, lo que reafirma el compromiso constante de los Emiratos de apoyar al pueblo palestino y de reforzar su capacidad de resistencia.

Estas iniciativas ponen de relieve el papel pionero de los EAU en los esfuerzos internacionales de socorro, al movilizar la cooperación regional e internacional y al reforzar la vocación solidaria del país para aliviar el sufrimiento de las poblaciones afectadas por las crisis.