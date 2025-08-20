EAU expresan su solidaridad con Afganistán y transmiten sus condolencias por las víctimas de la colisión de autobús que dejó decenas de muertos

ABU DABI, 20 de agosto de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos expresaron su solidaridad con Afganistán y trasladaron sus condolencias por las víctimas del accidente de tráfico causado por la colisión de un autobús, que provocó decenas de muertos y heridos en la provincia de Herat, en el oeste del país.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores transmitió las condolencias y la solidaridad de los EAU a las familias de las víctimas y al pueblo afgano ante esta tragedia, al tiempo que deseó una pronta recuperación a todos los heridos.