Siguiendo las directrices del presidente, EAU realizan evacuación médica urgente de pacientes y familiares desde Gaza

ABU DABI, 20 de agosto de 2025 (WAM) — En cooperación con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Emiratos Árabes Unidos llevaron a cabo un nuevo vuelo de evacuación médica en el que viajaban 155 pacientes y heridos, junto con sus familiares, procedentes de la Franja de Gaza. El avión despegó del aeropuerto de Ramon, en Israel, a través del paso de Karam Abu Salem. Hasta la fecha, los EAU han evacuado a 2.785 pacientes y familiares para garantizarles acceso a tratamiento médico desde el inicio de la crisis.

El último vuelo de evacuación médica responde a las directrices del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, para ofrecer atención a 1.000 niños palestinos y a 1.000 enfermos de cáncer en hospitales de todo el país. Estas acciones ponen de relieve el compromiso firme y continuado de los Emiratos con el objetivo de aliviar el sufrimiento de la población civil en Gaza y de mitigar los efectos devastadores de esta crisis humanitaria.

En este sentido, Sultan Mohammed Al Shamsi, viceministro de Asuntos Exteriores para Desarrollo y Organizaciones Internacionales y vicepresidente de la Agencia de Ayuda de los EAU, subrayó la dedicación del país a proporcionar una respuesta humanitaria rápida, que incluye el traslado urgente de pacientes y heridos desde la Franja de Gaza. Según destacó, estos esfuerzos reflejan el apoyo constante y sin reservas de los Emiratos al pueblo palestino, en consonancia con el compromiso humanitario del país de proporcionar ayuda inmediata, respaldar la estabilidad y aliviar el sufrimiento provocado por las guerras y los conflictos.

Al Shamsi explicó que los equipos médicos emiratíes han trasladado a los pacientes en estado crítico a hospitales de Abu Dabi, mientras que otros pacientes y sus familias han sido alojados en la Ciudad Humanitaria de los Emiratos, donde reciben la atención necesaria bajo la supervisión de equipos especializados.

Asimismo, destacó que los EAU ofrecen diferentes formas de apoyo médico, educativo y cultural a los pacientes, los heridos y sus familiares, lo que contribuye a mitigar las graves consecuencias de la crisis humanitaria en curso, que afecta a niños, mujeres, personas mayores y enfermos en Gaza.

Desde el inicio de la crisis, los Emiratos han mantenido iniciativas humanitarias de referencia en cooperación con organismos de la ONU y con socios internacionales para reducir los efectos catastróficos de la situación y aliviar el sufrimiento de la población de la Franja de Gaza. Entre esas medidas se incluyen servicios médicos, suministro de medicamentos y material esencial a través del buque hospital emiratí anclado en el puerto egipcio de Al Arish, así como las operaciones del hospital de campaña emiratí en el sur de Gaza.

Los vuelos de evacuación médica forman parte de un plan urgente y de amplio alcance para hacer frente a la crisis y ofrecer ayuda a quienes más lo necesitan.