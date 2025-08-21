El Ministerio de Educación Superior lanza un sistema unificado para regular la formación práctica de los estudiantes

ABU DABI, 21 de agosto de 2025 (WAM) — El Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica (MoHESR) ha aprobado la Resolución Ministerial nº 173 de 2025, que establece un marco normativo unificado para regular los programas de formación práctica en las instituciones de educación superior. El objetivo es alinear los resultados académicos con las necesidades del mercado laboral y garantizar la calidad y eficacia de estos programas.

La nueva normativa introduce un sistema de gobernanza integral que vincula la formación práctica con las prioridades de desarrollo nacional, reforzando la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad de la enseñanza superior.

El subsecretario del Ministerio, Mohamed Al Mualla, subrayó que la medida refleja el compromiso de la institución con el impulso a la formación práctica, de manera que los graduados adquieran competencias acordes con los principales sectores económicos.

«La formación práctica conecta la teoría con la experiencia real, dotando a los estudiantes de las habilidades necesarias para tener éxito e innovar en el mercado laboral. La resolución establece marcos claros de gobernanza que aseguran programas estructurados y prácticos, capaces de preparar a los estudiantes para el futuro», explicó.

Al Mualla añadió que el nuevo marco refuerza la colaboración entre las instituciones de educación superior y los proveedores de formación, tanto públicos como privados, garantizando experiencias de calidad, seguras y estimulantes bajo una supervisión especializada. También establece mecanismos de control eficaces para asegurar resultados significativos, preparando a los graduados con el conocimiento y las destrezas necesarias para contribuir al desarrollo sostenible del país.

La decisión fija obligaciones claras para las instituciones de educación superior, como la cooperación con los centros de formación para garantizar que los programas respondan a las necesidades de los estudiantes y de las propias instituciones, la creación de entornos seguros y adecuados para la práctica y la exigencia de que los supervisores —tanto en las universidades como en los centros de formación— sean cualificados, con experiencia y capacidad para evaluar de forma efectiva el desempeño de los alumnos.

Además, la normativa obliga a las instituciones a elaborar planes de prácticas detallados, formalizar convenios con los centros de formación y evaluar a los estudiantes mediante seguimientos intermedios y finales, así como visitas de campo. Los organismos implicados deberán mantener registros completos, presentar informes detallados y aplicar mecanismos de supervisión sólidos para los programas de formación práctica.

La resolución respalda la visión de los Emiratos Árabes Unidos de una economía competitiva, innovadora y basada en el conocimiento, en línea con las mejores prácticas internacionales en educación superior. Su finalidad es preparar a los graduados para destacar profesionalmente, liderar en distintos sectores, contribuir a un futuro sostenible para los EAU y competir en los ámbitos regional e internacional.