TAQA obtiene un préstamo sindicado de 8.500 millones de dirhams para impulsar su estrategia de crecimiento

estrategia de crecimiento

ABU DABI, 21 de agosto de 2025 (WAM) — La Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) anunció que ha asegurado una línea de crédito corporativa a plazo por 8.500 millones de dirhams. La operación refuerza el compromiso de la compañía con el mantenimiento de un balance sólido y flexible, al tiempo que respalda su estrategia de crecimiento a largo plazo y su planificación de capital.

El préstamo, denominado en dirhams, tiene un vencimiento de dos años y un año adicional de prórroga opcional. TAQA prevé utilizar los fondos de manera escalonada. Emirates NBD Bank y First Abu Dhabi Bank actuaron conjuntamente como coordinadores, “bookrunner” y organizadores principales, mientras que Mashreq Bank participó como organizador líder del préstamo.

El uso de financiación en dirhams está en consonancia con el perfil de ingresos del grupo, basado en la moneda local, y se beneficia de la fuerte liquidez doméstica, con un tipo EIBOR más ventajoso que los referentes internacionales.

La operación amplía las opciones de financiación, diversifica las fuentes de liquidez y apoya los esfuerzos continuos para optimizar la estructura de capital del grupo y mantener la flexibilidad financiera necesaria para ejecutar su estrategia de crecimiento.

Jasim Husain Thabet, consejero delegado y director general de TAQA, afirmó: «La obtención de esta línea de crédito supone un nuevo paso en la ejecución de nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo, reforzando nuestra capacidad de mantener un balance sólido y flexible que sustente futuras inversiones. Este préstamo demuestra nuestra capacidad de acceder a financiación competitiva en nuestra moneda local, con la posibilidad de disponer de los fondos de acuerdo con nuestras necesidades de capital e inversión. Sus condiciones reflejan la solidez de nuestro perfil crediticio y la confianza que nuestros socios bancarios depositan en nosotros, garantizando unas bases financieras sólidas para seguir ofreciendo energía y agua fiables y sostenibles a las comunidades a las que servimos».

La línea de crédito ofrece a TAQA mayor flexibilidad financiera frente a otras fuentes disponibles, ya que permite realizar disposiciones en función del flujo de caja y del calendario de inversiones del grupo. El plazo de dos años también se ajusta al perfil de vencimientos de la compañía, que no afronta amortizaciones de deuda corporativa en 2027.

Este instrumento complementa el marco de financiación corporativa de TAQA, que incluye un programa global de bonos a medio plazo por 20.000 millones de dólares y una línea de crédito renovable de 3.500 millones de dólares. En conjunto, estas herramientas proporcionan al grupo una estructura de capital equilibrada y diversificada que respalda tanto la resiliencia operativa como el crecimiento futuro. Asimismo, refuerzan la capacidad financiera de TAQA para ejecutar su programa estratégico de inversiones, que abarca oportunidades de expansión nacionales e internacionales en energía eléctrica, agua y soluciones de baja emisión de carbono.