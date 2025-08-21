La Autoridad de Aviación Civil emite una nueva normativa sobre gestión de crisis en aeródromos

ABU DABI, 21 de agosto de 2025 (WAM) — La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos (GCAA) ha publicado oficialmente su nueva Regulación de Aviación Civil (CAR, por sus siglas en inglés) sobre Gestión de Crisis en Aeródromos, una normativa específica destinada a transformar la forma en que los aeródromos se preparan, responden y se recuperan de crisis, emergencias y disrupciones operativas.

El texto, elaborado en estrecha colaboración con los aeropuertos del país y conforme a las mejores prácticas internacionales, establece un marco integral, coordinado y proactivo para la gestión de crisis en aeródromos.

La normativa supone un cambio estratégico respecto a los modelos tradicionales, reactivos y compartimentados, hacia un enfoque basado en el rendimiento y la coordinación, que refuerza la seguridad, la continuidad del negocio y la excelencia operativa en todo el sector de la aviación.

Saif Mohammed Al Suwaidi, director general de la GCAA, señaló: «Esta regulación refleja el compromiso de Emiratos con un liderazgo proactivo en aviación. Nuestros aeródromos no solo estarán mejor preparados para afrontar crisis, sino que saldrán de ellas más fuertes y cohesionados».

La nueva normativa establece un referente mundial para gestionar desafíos complejos y cambiantes como pandemias o catástrofes naturales. Obliga a planificar de manera integral las crisis, coordinarse entre agencias, mantener una formación continua e integrar la toma de decisiones basada en riesgos en las operaciones diarias.

El ingeniero Aqeel Al Zarouni, subdirector general de Asuntos de Seguridad Aérea, explicó que la regulación se elaboró tras una amplia consulta con operadores aeroportuarios y actores del sector. «Sus aportaciones fueron esenciales para dar forma a una normativa práctica y escalable», afirmó. Y añadió: «Es un paso con visión de futuro que sitúa a los aeródromos de Emiratos en la vanguardia de los estándares globales de resiliencia».

Este avance estratégico reforzará aún más la reputación de Emiratos Árabes Unidos como un centro de aviación seguro, resiliente e innovador, y ofrece un marco de referencia para reguladores y operadores de todo el mundo.