El Departamento de Habilitación Gubernamental lanza la 2ª edición de los Premios Experiencia sin Esfuerzo del Cliente en Abu Dabi

ABU DABI, 21 de agosto de 2025 (WAM) — Bajo el patrocinio del jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, el Departamento de Habilitación Gubernamental (DGE) presentó oficialmente la segunda edición de los Premios Experiencia sin Esfuerzo del Cliente en Abu Dabi.

Los galardones reconocen a organismos y empresas que han transformado el recorrido del usuario mediante servicios proactivos, fluidos y sin fricciones. También buscan fomentar una cultura de mejora continua al incentivar a las entidades gubernamentales de Abu Dabi a reducir la burocracia, elevar la satisfacción ciudadana y ofrecer soluciones ajustadas a las necesidades reales.

La segunda edición supone un avance significativo en la transformación de la experiencia del cliente en el emirato, con una participación más amplia abierta a servicios personalizados diseñados de manera independiente bajo el marco de Experiencia sin Esfuerzo del Cliente. Gracias al refuerzo de la formación, talleres y manuales prácticos, las entidades públicas están ahora más capacitadas para liderar sus propios procesos de transformación.

El premio refleja un ecosistema de experiencia del cliente más maduro, escalable y descentralizado, con el foco puesto en el desarrollo de capacidades y en la responsabilidad compartida entre los organismos gubernamentales. La iniciativa se apoya en la base establecida por la primera edición, fortalecida con los manuales y herramientas de diseño introducidos desde entonces.

Ahmed Al Kuttab, presidente del Departamento de Habilitación Gubernamental, señaló: «La segunda edición de los Premios Experiencia sin Esfuerzo del Cliente en Abu Dabi refuerza nuestro compromiso de reconocer y empoderar a las entidades gubernamentales que prestan servicios innovadores y fluidos que mejoran la calidad de vida de las personas y las empresas. El éxito de la primera edición es una prueba clara del liderazgo de Abu Dabi en la reinvención de las experiencias de gobierno a escala global».

Por su parte, Saeed Al Mulla, director ejecutivo de Experiencia del Cliente en el DGE, afirmó: «Estos premios subrayan la ambición de Abu Dabi de situarse a la vanguardia en experiencia del cliente al integrar una cultura de innovación y excelencia en el conjunto del gobierno. Al reconocer los esfuerzos colaborativos y con visión de futuro, promovemos servicios integrados, eficientes y centrados en las personas, que responden a las necesidades y aspiraciones de nuestra comunidad diversa».

La iniciativa forma parte de la estrategia más amplia del Programa de Experiencia sin Esfuerzo del Cliente en Abu Dabi, que ya ha generado un impacto tangible en la comunidad. La simplificación de miles de trámites administrativos ha reducido en unas 400.000 las visitas a centros de atención y en un 64% las solicitudes de los usuarios, lo que se traduce en servicios más rápidos, menos papeleo y menos colas, contribuyendo a elevar la satisfacción a niveles internacionales.

La estrategia continúa redefiniendo los servicios públicos mediante tecnologías de vanguardia y un compromiso con el diseño de servicios proactivos, eficientes y accesibles. También persigue reforzar el talento en primera línea, consolidando a Abu Dabi como referente mundial en la prestación de servicios públicos centrados en el ciudadano y preparados para el futuro.