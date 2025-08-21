Masdar recibe una calificación de crédito ‘AA-’ con perspectiva estable de S&P Global Ratings

ABU DABI, 21 de agosto de 2025 (WAM) — Masdar ha obtenido de S&P Global Ratings una calificación de crédito ‘AA-’ con perspectiva estable, lo que refuerza su posición como referente mundial en energías limpias.

La nueva nota refleja la diversificación internacional de la compañía, sus sólidas perspectivas de crecimiento y unas políticas financieras prudentes, entre ellas la utilización de los recursos obtenidos a través de bonos verdes para financiar la construcción de nuevos proyectos.

Con las máximas calificaciones ya aseguradas por parte de Moody’s (A1), Fitch (AA-) y ahora S&P (AA-), Masdar se consolida como una de las empresas de energías renovables más sólidas financieramente a escala global. Esto le permite continuar con una expansión responsable y promover un progreso inclusivo en mercados internacionales clave.

La calificación se apoya asimismo en el respaldo de sus tres accionistas —Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Mubadala Investment Company y Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA)—, así como en el apoyo del Gobierno de Abu Dabi.