Mohammed Al Sharqi recibe a la ministra de Educación y repasa los preparativos para el nuevo curso académico

FUJAIRAH, 21 de agosto de 2025 (WAM) — El jeque Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, príncipe heredero de Fuyaira, recibió este jueves a Sarah bint Yousif Al Amiri, ministra de Educación, en la Corte del Gobernante de Ajman.

Durante el encuentro, el príncipe heredero fue informado de los preparativos del ministerio para el inicio del curso académico 2025-2026.

El jeque Mohammed destacó el papel fundamental de la educación en la construcción de sociedades y en el avance del desarrollo sostenible, y subrayó la importancia de adoptar las mejores prácticas pedagógicas y actualizar los planes de estudio para preservar los valores nacionales y respaldar los objetivos de desarrollo del país.

También reafirmó el compromiso del Gobierno de Fuyaira, bajo las directrices del jeque Hamad bin Mohammed Al Sharqi, miembro del Consejo Supremo y gobernante del emirato, de reforzar el sector educativo en las instituciones locales mediante la provisión de recursos necesarios que permitan mejorar los resultados en línea con la visión sostenible de Emiratos.

Las conversaciones abordaron las últimas iniciativas y prioridades del ministerio para el nuevo curso, en particular la promoción de la identidad nacional y de la lengua árabe.

El príncipe heredero reiteró el apoyo de Fuyaira a la visión educativa de los Emiratos Árabes Unidos y a su cooperación con el Ministerio de Educación para alcanzar mayores niveles de calidad y competitividad.

Mohammed Al Sharqi elogió los esfuerzos del ministerio por impulsar un desarrollo continuo del proceso educativo y deseó éxito a la cartera, al profesorado y al alumnado en el nuevo curso.

Por su parte, Al Amiri agradeció al príncipe heredero de Fuyaira el interés mostrado en el ámbito educativo y su respaldo para mejorar su calidad y sus resultados.

En la reunión también estuvo presente Mohammed Hamza Al Qassim, subsecretario del Ministerio de Educación.