Emiratos condena el atentado terrorista contra una mezquita en Nigeria

ABU DABI, 21 de agosto de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos expresaron su firme condena al atentado terrorista perpetrado contra una mezquita en el norte de Nigeria, que causó varias víctimas mortales.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reafirmó el rechazo de Emiratos a todas las formas de violencia, extremismo y terrorismo cuyo objetivo sea socavar la seguridad y la estabilidad.

El ministerio transmitió asimismo sus condolencias y su solidaridad a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo de la República Federal de Nigeria por este atroz ataque.