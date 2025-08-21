La Policía de Abu Dabi incauta 377 kilos de metanfetamina y detiene a tres personas

ABU DABI, 21 de agosto de 2025 (WAM) — El Mando General de la Policía de Abu Dabi, en cooperación con el Servicio Nacional de Control de Estupefacientes, detuvo a una banda formada por tres ciudadanos asiáticos que tenían en su poder 377 kilos de metanfetamina cristalina.

La operación culminó con éxito después de que los agentes antidroga descubrieran el método profesional de contrabando empleado por la banda, que consistía en ocultar la droga dentro de bidones de aceite destinados a máquinas de coser.

El brigadier Taher Gharib Al Dhaheri, director de la Dirección Antinarcóticos del Sector de Seguridad Criminal de la Policía de Abu Dabi, explicó que los sospechosos intentaron camuflar la droga con un método innovador, pero la pericia y la vigilancia de los agentes frustraron el plan.

Subrayó que el éxito de la operación refleja el apoyo constante de la dirección policial a la dotación de recursos necesarios para combatir el narcotráfico, en línea con la estrategia nacional de la Autoridad Antinarcóticos para reforzar la seguridad y la protección en el emirato.

Al Dhaheri instó a la comunidad a no dejarse engañar por falsos mensajes que presentan el consumo de drogas como fuente de felicidad o alivio, advirtiendo de sus graves consecuencias para la salud y la seguridad. Asimismo, pidió a la población que denuncie cualquier información relacionada con drogas a través de la línea directa del servicio “Aman”, en el número 8002626.