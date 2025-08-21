Emiratos realiza el 77º lanzamiento aéreo de ayuda sobre la Franja de Gaza

GAZA, 21 de agosto de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos prosiguieron con su apoyo humanitario al pueblo palestino en la Franja de Gaza al efectuar el 77º lanzamiento aéreo de ayuda en el marco de la Operación Pájaros de la Bondad, que forma parte de la Operación Chivalrous Knight 3. La iniciativa se llevó a cabo en cooperación con Jordania y con la participación de Alemania, Francia, Países Bajos, Singapur e Indonesia.

El envío incluía productos alimenticios básicos, preparados con el apoyo de instituciones y organizaciones benéficas emiratíes, destinados a atender las necesidades de la población en medio de las graves condiciones humanitarias que atraviesa la Franja.

Con este lanzamiento, la ayuda entregada por vía aérea en el marco de la operación supera las 4.028 toneladas de alimentos y otros suministros esenciales, lo que reafirma el compromiso constante de los Emiratos con el apoyo al pueblo palestino y el fortalecimiento de su resiliencia.

Estas iniciativas ponen de relieve el papel pionero de los Emiratos Árabes Unidos en los esfuerzos internacionales de socorro, al movilizar la cooperación regional e internacional y reforzar la vocación solidaria del país para aliviar el sufrimiento de las poblaciones afectadas por las crisis.